Konzert in Mönchengladbach Harlem Singers in der Hauptkirche Rheydt

Schon mehrfach war Reverend Gregory M. Kelly mit seinem Chor „The Best of Harlem Gospel“ zu einem Konzertbesuch in Mönchengladbach. Nun kommen sie wieder und bringen ein musikalisches Stück New York mit in die Rheydter Hauptkirche. Der Gramm-Preisträger bietet mit seinem Gospelchor ein zweistündiges Programm, das alles bietet was Gospel-Musik so bewegend macht. Das Repertoire des Chores umfasst dabei sowohl traditionelle als auch zur Weihnachtszeit gehörende Gospels – angefangen bei den beliebten Gospelklassikern wie „Oh happy Day“ und „Amen“ über „Whole world in his Hands“ bis hin zu „Go, tell it on the Mountain“.