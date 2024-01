Konzerte in der Rheydter Hauptkirche New Yorker Sänger zündeten Gospel-Feuerwerk

Zwei aufeinanderfolgende Tourneestationen in Städten mit Umlauten im Namen – da konnte der New Yorker Reverend Gregory M. Kelly beim Gastspiel in der evangelischen Hauptkirche nicht anders als gutgelaunt mit der Aussprache von München und Mönchengladbach zu spielen. Mit dem von ihm gegründeten Harlem Gospel Chor servierte der Sänger ein energiegeladenes Konzert unter dem Motto „The Best of“, zu dem Besucherinnen und Besucher immer wieder mitreißend und charmant zum Mitsingen, Klatschen und lebhaften Wiegen zu wechselnden Rhythmen aufgefordert waren.