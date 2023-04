„Sanierungsstopp ist vertane Chance“ Krings (CDU) kritisiert Aus für Sanierung des BIS-Zentrums

Die Sanierung der beiden Gründerzeitvillen an der Bismarckstraße 97-99, in denen das BIS-Zentrum seine Heimat hat, ist gestrichen. Unsere Redaktion berichtete darüber. Obwohl die Stadtverwaltung Ende Juni 2022 die Baugenehmigung erteilt hatte und knapp 1,8 Millionen Euro über Günter Krings an Bundesfördergeldern zugesichert waren, ist die Maßnahme nicht in den Haushaltsplan 2023 aufgenommen worden. Das bedeutete das Aus für die Sanierung der Gebäude, die in städtischem Besitz sind.