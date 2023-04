Konzert in Mönchengladbach Chor und Solisten überzeugten in unbekannter Passion

Es war schon ein Wagnis, das der seit gut einem Jahr an der evangelischen Hauptkirche Rheydt wirkende Kantor einging, als er für das traditionelle Karfreitagskonzert ein völlig unbekanntes Werk aufs Programm setzte. Salzmann liegt Grauns „Der Tod Jesu“ besonders am Herzen – er wollte dieses ihm seit seiner Schulzeit bekannte Opus unbedingt einmal aufführen. Er hatte Glück – die große Kirche am Rheydter Markt war sehr gut besucht, und das Publikum äußerte sich am Ende erstaunlich positiv.