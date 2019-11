In der Albertuskirche : Konzert mit Groove-Chor und Duo „time4strings“

Mönchengladbach Die zwei Akteure sorgen für eine Mischung aus Chorgesang, Solostimmen, Humor und weihnachtlicher Stimmung.

Am Samstag, 14. Dezember, 20 Uhr, und am Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr, laden der Groove-Chor und die Jugendkirche in Mönchengladbach (JIM) wieder zu einem nicht ganz weihnachtlichen Winterkonzert in die Albertuskirche am Adenauerplatz ein.