Konzert in Mönchengladbach Showtalent Gabriel Vealle begeistert im Hangar

Der Hugo-Junkers-Hangar gleich neben der weitgehend funktionslosen Abfertigungshalle des Flughafens Mönchengladbach ist eine Kathedrale vergangener Zeiten. Hier wohnt als technisches Meisterwerk des vergangenen Jahrhunderts: Tante JU, eine Ikone der Luftfahrt. Das Flugzeug ist für „Gospel goes Classic“ ein paar Meter aus der Halle gerollt worden, gerade so weit, dass man den in schönen Farben illuminierten Propeller-Flieger von jedem Sitz aus bestaunen kann. An seiner Stelle steht jetzt die große Bühne für die Niederrheinischen Sinfoniker und die mehr als hundert Sängerinnen und ein knappes Dutzend Sänger, die sich zu diesem Großevent aus Gospelchören der Region zusammenfanden. Mit dabei sind: „Family of Peace Gospel Singers“ aus Giesenkirchen, „family of hope“ aus Krefeld, „Voices“ aus Wachtendonk, der LFSM-Chor von der Liebfrauenschule Mülhausen und der Projektchor „Gospel Goes Classic“, der aus einem Workshop in Brüggen hervorging.