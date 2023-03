Meisterkonzert in Mönchengladbach Das Goldmund-Quartett und die Kunst des feinsinnigen Spiels

Großartig. brillant, höchste Musizierkunst – so lässt sich das Debütkonzert in Mönchengladbach des Goldmund-Quartetts im vierten Meisterkonzert in der Kaiser-Friedrich-Halle zusammenfassen. Dabei hatten sich die vier Musiker einige „harte Brocken“ ausgesucht. Bachs „Kunst der Fuge“, im Original für das Cembalo komponiert, war ein Hochgenuss. Gespielt wurden die ersten vier Fugen, die je eine eigene stilistische Charakteristik aufweisen. Vom ersten Ton an musizieren die vielfach ausgezeichneten Spieler sehr durchsichtig, jeder Ton ist zu erkennen, fein aufeinander abgestimmt und intonatorisch perfekt. Die Bachschen Fugen gestalten sie in großen musikalischen Bögen, dynamisch sehr differenziert, innig, fast intim.