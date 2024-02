Veranstaltungen in Mönchengladbach Gleich zweimal Mozart im Sinfoniekonzert

Eröffnet werden die Konzerte am Mittwoch, 21. Februar, um 20 Uhr im Konzertsaal des Theaters und am Donnerstag, 22. Februar, um 19 Uhr in der Kaiser-Friedrich-Halle mit der sogenannten Prager Sinfonie von Wolfgang Amadeus Mozart. Seinen Beinamen verdankt das Werk seinem Uraufführungsort Prag. Wie in seinen unmittelbar folgenden „drei großen Sinfonien“ zeigt sich Mozart darin auf dem Gipfelpunkt seines Könnens und begeistert durch höchste Handwerkskunst bei zugleich spielerischer Leichtigkeit. Der Hörer soll gar nicht merken, was Mozart alles an kompositorischen Kniffen anwendet.