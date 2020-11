Musik in Mönchengladbach : Lehrerin von Music Today bei Castingshow „Voice of Germany“

Maria Nicolaides ist am Donnerstagabend in den Sing-Offs von „The Voice of Germany“ zu sehen und zu hören. Foto: Richard Hübner/Pro Sieben

Mönchengladbach Maria Nicolaides (27), Lehrerin an einer Gladbacher Musikschule, ist bei der Castingshow „Voice of Germany“ eine Runde weiter und geht am Donnerstag in die nächste Runde.

Maria Nicolaides bekommt derzeit regelmäßig Fan-Nachrichten von ihren Musikschülern aus Gladbach aufs Handy geschickt. Die 27-jährige Gesangslehrerin aus Köln unterrichtet bei Music Today in Mönchengladbach und hat sich während der Corona-Pandemie bei „The Voice of Germany“ angemeldet. In den Battles der Castingshow in der vergangenen Woche ist Maria Nicolaides weitergekommen. Ihre Coaches Yvonne Catterfeld und Stefanie Kloß von Silbermond waren sehr angetan von Marias Interpretation von „Hit the road Jack“.

Jetzt steht die Sängerin mit zehn anderen Teilnehmern im Sing-Off. Am Donnerstag, 26. November, ab 20.15 Uhr, ist sie auf ProSieben zu sehen und zu hören. „Das Sing-Off geht über mehrere Folgen“, sagt Nicolaides, die sich bereits gegen mehrere Bewerber durchgesetzt hat: Mit 18 Wettbewerbern sei man in die Battles gestartet, erzählt Maria. Nach dem Sing-Off gebe es noch zwei Live-Shows mit dem Halbfinale und mit dem Finale.

Für ihren Auftritt am Donnerstag fühlt sich die 27-Jährige gut vorbereitet: „Das Coaching mit Yvonne und Stefanie war immer produktiv und hat mich jedes Mal sehr herausgefordert. Ich hab gelernt, mehr aus mir rauszukommen, und mir selber mehr zu vertrauen.“ Das Coaching-Team der Gladbacherin wird zudem ab Donnerstagabend prominent unterstützt vom Rapper, Sänger und Songwriter Clueso, der mit den „Fantastischen Vier“ den Hit „Zusammen“ hatte.

Maria Nicolaides studierte an der Musikhochschule Osnabrück Gesang und Klavier und unterrichtet seit zwei Jahren bei Music Today in Mönchengladbach. Die Corona-Krise war Anlass für ihre Bewerbung bei „The Voice“. „Da fast alle Auftritte bei mir weggebrochen sind, kam mir die Idee, bei diesem Event mitzumachen. Zeit und Lust hatte ich ja“, erzählt die Gesangslehrerin.