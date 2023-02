Konzertprojekt an der Gesamtschule Hardt Wie „Tänze der Welt“ verbinden

In einem anderen Zyklus des Projekts haben Schüler die Komponisten, dessen Werke im Konzert erklingen, gezeichnet oder gemalt und sich intensiv mit den Biografien auseinandergesetzt. Jeder hat sich einen anderen gewählt: So gibt es Porträts von Mozart, Bartók oder Bach. Das Thema „Licht“ wurde in einem Fotografie-Workshop an fünf Samstagen ausführlich behandelt. „Im Alltag, wenn man mit dem Handy fotografiert, achtet man gar nicht auf das Licht“, sagt Fabienne. Für das Konzertprojekt lernen die Schüler den Umgang mit Bewegung und Licht, denn ein Besuch einer Orchesterprobe steht noch an, wobei sie die erlernten Fähigkeiten umsetzen können.