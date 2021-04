Mal lustig, mal politisch, mal ernst : Mönchengladbacher veröffentlicht zweites Reimbuch

Rheydt Gerd Jansen hat viel erlebt in seinem Leben – nun ist er Autor. Seine Texte sind politisch, lustig, aber auch ernst. Und alles fing mit einer Thüringer Knackwurst an.

In Aachen geboren, in Mönchengladbach-Rheydt aufgewachsen, machte er 1964 eine Ausbildung zum Koch. Nach dem Besuch der Hotelfachschule in Dortmund, wo er den Betriebswirt absolvierte, ging er in die gehobene Hotellerie und begann ein abenteuerliches Leben. Es führte ihn in die Schweiz, auf See, in den Senegal, wo er drei Jahre lang lebte, für zwei Jahr nach Kairo, nach Inzell und wieder zurück nach Mönchengladbach. 35 Jahre lang war er im Hotelfach unterwegs, bis es genug war.