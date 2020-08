Kurzkritik : Gerd Dudek, Martin Sasse und Max Dommers jazzen im BIS

Mönchengladbach Gerd Dudek, Martin Sasse und Überraschungsgast Max Dommers haben mit rund 100 Jazzfans im BIS-Zentrum die Musik gefeiert. Sie entführten ihre Zuhörer in die Welt von John Coltrane.

Am besten sind die drei in den Balladen. Wenn Gerd Dudek, der große, feinsinnige, unprätentiöse Nestor des Saxophonspiels, so cool und innig zugleich auf den Spuren John Coltranes die Skalen wechselt wie es ihm beliebt; wenn Martin Sasse, Jazzpianist der mittleren Generation, nicht mit seinen locker-luftigen Grooves der linken Hand den Puls intensivieren muss, sondern aus den Vollen tremoliert oder einfach nur versonnen mit der Rechten herumspinnt; wenn Überraschungsgast Max Dommers am Bass sein rhythmisch-harmonisches Talent in kecke Zwischenimpulse, kleine Melodieschnipsel überführt. Da fangen sogar die Amseln an zu zwitschern, zu Bernsteins „Somewhere“ flattern die ersten Fledermäuse durch den Himmel über dem Villengarten, in dem das BIS-Zentrum es gewagt hat, wieder Live-Musik zu veranstalten.