Kurzkritik zum Konzert in der Hauptkirche : Gelungener Auftakt zum Rheydter Musiksommer

Mönchengladbach Trotz der Corona-Pandemie finden die Konzerte des Rheydter Musiksommers in der evangelischen Hauptkirche statt. Sylvia Irmen, Thomas Irmen und Kantor Udo Witt sorgten für einen gelungenen Start.

Kantor Udo Witt hat es gewagt, und der sehr gute Publikumszuspruch gab ihm Recht: Trotz Corona-Beschränkungen startete der „Rheydter Musiksommer“ in der evangelischen Hauptkirche am Markt und wird dort in der gesamten Ferienzeit jeweils mittwochs und donnerstags um 19.30 Uhr Musikbegeisterte erfreuen. Am heutigen Mittwoch und morgen steht ein Klavierabend „Beethoven“ von Ann-Helena Schlüter an. Karten (acht Euro) gibt es nur im Vorverkauf.