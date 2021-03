Stadtpflege in Mönchengladbach : Louise-Gueury-Haus wird gestrichen

Stadtpflege in Mönchengladbach

Mönchengladbach CDU-Ratsfrau Manuela Luhnen hatte im Kulturausschuss angefragt, ob das Geburtshaus der Gladbacher Stifterin an der Aachener Straße eine Außenpflege erhält. Jetzt freute sich Luhnen über eine gute Nachricht.

Das Geburtshaus von Louise Gueury an der Aachener Straße soll einen neuen Fassadenanstrich erhalten, sobald es das Wetter erlaubt. Das hat die Stadt der CDU-Ratsfrau Manuela Luhnen auf ihre Anfrage mitgeteilt. Luhnen hatte im Dezember vergangenen Jahres im Kulturausschuss gefragt, wie es um die Außenpflege des Geburtshauses der Mönchengladbacherin (1854-1900) stehe.

Gueury, tuberkulose-kranke Tochter eines Wollhändlers, hatte im 19. Jahrhundert eine Lungenheil­stätte im Hardter Wald gestiftet . Die Lungenklinik wurde inzwischen in eine Geriatrie umgewandelt. „Heute ist die Geriatrie dem Elisabeth-Krankenhaus angegliedert und hat auch da eine ausgesprochene Wichtigkeit“, sagte die CDU-Ratsfrau Luhnen.

Die CDU-Ratsfrau regte außerdem an, die Stadtrundgänge – sobald es die Sicherheitsvorkehrungen der Corona-Pandemie wieder erlauben – am Louise-Gueury-Geburtshaus an der Aachener Straße vorbeizuführen. „Es wäre begrüßenswert, wenn der Mönch beim Stadtgang vom Dicken Turm zum Geburtshaus ginge und dort über die Entwicklung des Lebens dieser großzügigsten Spenderin der Stadt Mönchengladbach und deren Familie berichten würde“, sagte Luhnen.