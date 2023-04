Geschichte aus Mönchengladbach Louise von Hompesch liebt tragisch General Louis Klein

Mönchengladbach · Die Neusser Kanonisse steht in verwandtschaftlichem Verhältnis zur Familie Bylandt. 1936 erschien in Frankreich die Edition ihres verschollenen Tagebuchs, das bis 1993 in Deutschland so gut wie unbekannt blieb. Wolfgang Löhr hat sich mit der Familiengeschichte beschäftigt.

13.04.2023, 05:05 Uhr

Schloss Bollheim aus der Sammlung Duncker Foto: Sammlung Duncker

Von Wolfgang Löhr