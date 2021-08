Kultur Mönchengladbach: Gastbeitrag von Susanne Titz und Agnes Jaraczewski : Geht zu Events, die ihr nicht kennt! Lebt die Stadt!

Diese Schaufensterinstallationen am Vitus-Center und an der Hindenburgstraße laden zum Mitmachen und zum Mitreden über die kulturelle Stadtentwicklung ein. Foto: Pop Paradiso

Mönchengladbach Die Mitinitiatorinnen des Pop Paradiso zeigen auf, warum das neue Festival eine Chance für Mönchengladbach ist. Sie rufen alle Bürger auf, mitzumachen und mitzureden.

Vom 19. bis 29. August wird der Skulpturengarten auf dem Abteiberg zur Bühne für das Festival Pop Paradiso. Im Mittelpunkt des kollaborativen Festivalkonzepts steht die Frage nach der Zukunft der Innenstadt. Der urbane Sog in Zahlen: Im Jahr 2050 werden zwei Drittel aller Menschen weltweit in Städten leben. Doch wie wird ihr Zusammenleben aussehen? Welche Bedürfnisse kann und sollte eine Stadt für ihre Bewohner*innen erfüllen?

Susanne Titz ist Direktor am Museum Abteiberg. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Bereits vor Corona war vielen Mönchengladbacher*innen bewusst, dass eine Transformation der Innenstadt bevorsteht und sie an Aufenthaltsqualität gewinnen muss. Die Pandemie wirkte wie Katalysator und rückte die Fragen nach der Nutzung des städtischen Raums noch stärker in den Mittelpunkt: Was können wir aus der Innenstadt machen, wenn sich der Handel in Einkaufszentren verlagert oder vermehrt online stattfindet? Was kann Innenstadt sein über Konsum hinaus? Zugleich stellte die Krise neue Fragen zur Kultur: Welche Bedeutung haben Kunst und Kultur für unsere Stadt und welche Rolle könnten Kulturschaffende übernehmen?

Agnes Jaraczweski ist Leiterin des Kulturbüros. Foto: Petra Warrass

Genau für diese Fragen will Pop Paradiso Diskussionsräume schaffen. Es entdeckt dabei den Skulpturengarten auf dem Abteiberg als einen Ort, der die Innenstadt neu nutzbar macht – so wie es im Sommer 2020 bei den von Uwe Hillekamp und dem Museumsverein Abteiberg initiierten „Abbeyhill Concerts“ ersehnt wurde und immer wieder in den Samstags-Kolumnen der Rheinischen Post beschworen wird: Mönchengladbach ist was und kann was, es muss sich nur trauen. Die Innenstadt kann neu besetzt werden.

Pop Paradiso – veranstaltet von Museum Abteiberg, Museumsverein und Kulturbüro MG, organisiert von der Agentur Terz-machen und gefördert durch das Bundesprogramm Kultursommer 2021 – kreiert einen Ort, an dem die Kulturschaffenden der Stadt mit Bürger*innen neue Chancen für den öffentlichen Raum ausprobieren und diskutieren – beginnend mit dem Auftakt des Oberbürgermeisters Felix Heinrichs und den Initiatoren am Eröffnungsabend.

Im Pop Paradiso wird der Skulpturengarten nicht nur von den Veranstaltern, sondern auch von der freien Szene bespielt. Es gibt Festivals im Festival, wie das erfolgreiche MIR-Festival, die von einem Tag zum anderen neue Einflüsse auf die Bühne bringen. Dabei gilt Diversität, Neugier auf Neues, auf lokale und internationale Szene und Cross Over!

Unser größter Wunsch an die Mönchengladbacher: Geht zu Veranstaltungen, die Ihr noch nicht kennt! Seid offen für Neues! Lasst Euch überraschen! Zum Beispiel von Markus Maria Jansen am Eröffnungsabend, mit einer bizarr-schönen Interpretation von Joseph Beuys; von Hani Mojtahedy, einer der bekanntesten kurdischen Sängerinnen der Gegenwart mit ihrer neuen Band „Hani and the Moon“; von Youtopia, dem Songwriter Maeckes und seiner Gitarre, von Carneval Global mit extrem bunten Farben von Musik.

Und: Trefft Menschen, die Ihr noch nicht kanntet! Lebt die Stadt! Unterhaltet Euch mit anderen Menschen über die Zukunft eurer und unserer Stadt!

Am letzten Tag wird das Thema „Bewegung – Kultur gestaltet Stadt“ mit Gästen aus anderen Städten diskutiert. Zu Gast sind Matthias Rauch, Leiter der kulturellen Stadtentwicklung Mannheim (“Next Mannheim“), Elke Kuhlen vom c/o-Pop-Festival in Köln und Tristan Biere vom Team „stadtstattstrand“ in Berlin. Thema ist das partizipative Denken für die Zukunft der Stadt: Wie kreiert man Bewegungsräume für die gesellschaftliche Mitgestaltung?