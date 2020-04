Inhouse Messe : Galerist Löhrl präsentiert zehn Künstler

Mönchengladbach Mit Mundschutz, Sicherheitsabstand und viel Desinfektionsmittel können Kunstinteressierte die Ausstellunsgmesse in der Galerie Löhrl besichtigen. Auch Fotografien von Dieter Nuhr sind zu besichtigen.

1998 gestaltete Stephan Balkenhol eine skulpturale Skizze aus Wawaholz: Ein Mann liegt unter einem großen Quader, nur Kopf, Hände und Füße schauen heraus. Es sieht aus wie eine schwere Last – ein Bild, das nur zu gut auf die Lage der Menschen in diesen Wochen und Monaten passt. „Ich will was tun.“ Dieser Gedanke, den zurzeit viele Menschen umtreibt, bewegte auch Christian Löhrl von der Galerie Löhrl.