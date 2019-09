Neue Ausstellung in Mönchengladbach : Galerie präsentiert Bronze-Edition von Balkenhol

Neue Ausstellung in Mönchengladbach

Mönchengladbach Stephan Balkenhol zählt zu den Stamm-Künstlern der Galerie Löhrl. Nun werden dort all seine Bronze-Arbeiten gezeigt.

Seit 1992 entstehen parallel zu den Holzarbeiten von Stephan Balkenhol Bronze-Arbeiten in niedriger Auflage, die einen bedeutenden Teil im Gesamtwerk des Künstlers einnehmen. Einen großen Teil dieser Bronze-Editionen hat Balkenhol für Charity-Projekte und zur Realisierung seiner großen Außenskulpturen für den öffentlichen Raum geschaffen.

Bisher sind 55 Editionen dieser figürlichen Skulpturen entstanden, die ebenso wie die Holzarbeiten die für Balkenhol typische, von Arbeitsspuren geprägte Oberfläche aufweisen. Die Galerie Löhrl an der Kaiserstraße 58-60 zeigt nun erstmals alle Bronze-Editionen und das aktuelle Exemplar „Frau im weißen Kleid“, das zusammen mit dem neuen Werkverzeichnis der Bronze-Editionen am Tag der Eröffnung präsentiert wird und in limitierter Anzahl exklusiv zu einem Vorzugspreis angeboten wird.