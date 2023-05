Kunst in Mönchengladbach Wallstraßen-Galerie an neuem Ort

Wir bleiben uns treu“, sagt Rainer Rieger, der Galerist der Wallstraßen-Galerie. Anfang Mai eröffnete das Ausstellungshaus mit der Ausstellung „Gouache und Grafik“ von Falko Behrendt seine neuen Räume an der Wallstraße 17. 38 Jahre lang war die Galerie an der Wallstraße 19 ansässig. 1985 hatte der gelernte Heizungs- und Lüftungstechniker die Galerie zusammen mit der Malerin Erika Grandt gegründet und seine Galerie direkt neben „dem Café“ gehabt. Heute zwei Häuser weiter, ist der gastronomische Nachbar das „Lax Legere“. Es sei auf jeden Fall geplant, mit dem kultur-affinen Café zu kooperieren. In welcher Form, sei zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht spruchreif.