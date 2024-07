Konzerte in Mönchengladbach Gänsehautmomente mit Songs von den Bläck Fööss

Wer am Sonntag um die Mittagszeit zufällig an der Konzertmuschel hinter der Kaiser-Friedrich-Halle vorbeikam, wähnte sich im ersten Moment womöglich auf der Darbietung eines Kurorchesters: Da stimmten Holz und Blechbläser eine schöne balladenhafte Melodie an – bei näherer Betrachtung fiel aber doch auf, dass etwas anders war: Die Frauen und Männer an den Instrumenten schwangen ihre Körper so eigentümlich zur Musik, irgendwie rheinländisch. Auch die Melodie kannte man, aber nicht aus einem klassischen Bigband-Repertoire.