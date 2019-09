Jazzclub Mönchengladbach brachte Jazzlegende in den Gewölbekeller : Furioser Auftakt zur neuen Jazzreihe im Haus Erholung

Gerd Dudek (Saxophone) und Martin Sasse (Piano). Foto: Markus Rick (rick)

Gladbach Jazzclub Mönchengladbach brachte Jazzlegende in den Gewölbekeller: Für die Premiere hatte der Verein den Saxophonisten Gerd Dudek, den Pianisten Martin Sasse, den Bassisten Martin Gjakonovski und den Schlagzeuger Hendrik Smock gewinnen können.

Das Ziel des Jazzclubs Mönchengladbach ist ambitioniert, und die Auftaktveranstaltung war großartig. Der erst 2017 gegründete Verein lud zu seinem ersten Konzert in den Gewölbekeller von Haus Erholung ein, wo Frank Füser bei seiner Anmoderation verriet, was hier in Zukunft stattfinden soll: Eine neue Jazzreihe will er mit seinen Mitstreitern etablieren. Vier Veranstaltungen sind bereits geplant. Wenn sie über die Bühne gegangen sind, wird entschieden, ob die Reihe fortgesetzt werden soll.

Für die Premiere hatte der Verein den Saxophonisten Gerd Dudek, den Pianisten Martin Sasse, den Bassisten Martin Gjakonovski und den Schlagzeuger Hendrik Smock gewinnen können. Für das Mönchengladbacher Publikum spielte das Ensemble das gleiche Konzert wie kürzlich in Köln, als man den 80. Geburtstag von Gerd Dudek feierte, wie Martin Sasse verriet. Dudek gilt in der Jazzszene als lebende Legende. Er spielte unter anderem im Manfred Schoof Quintett, eine der damals einflussreichen europäischen Gruppen in der Entwicklung des Freejazz.

Dudek ist seit 1966 Mitglied des Globe Unity Orchestra, unternahm 1968 als Mitglied der German All Stars eine Südamerikatournee und gehörte zu den Gründern des European Jazz Quintetts. Zudem war er Gastsolist bei der NDR- und WDR-Bigband.

In Mönchengladbach standen Titel wie „Blues to You“, „Impressions“ und „Softly, as in a morning sunrise“ von John Coltrane ebenso auf dem Plan wie „Afro Blue“ von Mongo Santamaria, „Summertime“ von George Gershwin, und „Soul eyes“ von Mal Waldron. Dudek wechselte zwischenzeitlich zum Sopransaxophon. Applaus gab es nicht nur nach, sondern auch immer wieder während der Stücke. Ausrufe wie „Super!“, „Grandios!“ und „Brilliant!“ waren in der Pause zu hören.