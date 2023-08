Konzert an Schloss Rheydt Leidenschaftliche Zeitreise mit „Fun and Friends“ bei der Sommermusik

Ein einziges Mal in siebzehn Jahren Sommermusik hatte Günter vom Dorp im vergangenen Jahr beim Konzert von „Fun and Friends“ gefehlt. Nun aber war der Initiator des Konzert-Marathons am Schloss Rheydt als Leadsänger mit vertrauter Energie und Leidenschaft wieder mit auf der Bühne. Bis knapp vor Mitternacht entfachte der Frontmann der Sixties-Band mit dem Jugendsinfonieorchester, dem Vokalensemble „Stimmlich“ und Solistin Nadine Scholz erneut eine rasante Tour durch die Rock- und Popgeschichte – auch diesmal vor ausverkauftem Haus.