Musikaufführungen in Mönchengladbach Konzertabend mit Jubel und Rufen nach Zugaben

Das von der Moderatorin in italienisch gegebene Startzeichen an den „Maestro“ des Orchesters war stimmige Hinführung zur Operngala in der etwa zu zwei Drittel besetzen Kaiser-Friedrich-Halle. Denn schließlich hat der italienische Belcanto, der schöne Gesang, einen hohen Stellenwert in der Welt der Oper. Und davon gab es jede Menge zu hören in der „Nacht der fünf Tenöre“.