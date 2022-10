Führung in Mönchengladbach : So arbeiten Restauratoren mit Kunstwerken

Mönchengladbach Christine Adolphs hat in einer Führung am Museum Abteiberg über die Herausforderungen ihres Berufsstandes berichtet. Der erfordert umfangreiches Wissen, eine ruhige Hand und viel Geduld.

An das gleichmäßige Summen der Klimaanlage hätten sich die Besucher vielleicht rasch gewöhnt. Doch kaum angekommen in den Restaurierungswerkstätten des Museums Abteiberg, hörten sie von hohen Anforderungen an das Raumklima. Denn mit den explodierenden Energiekosten und dem Klimawandel steigen auch die Herausforderungen an den Umgang mit Kunstwerken. Vor diesem Hintergrund schien der monotone Ton schon fast eine mahnende Wirkung zu entfalten, während Christina Adolphs einen Einblick in ihrer Arbeit gab. An allen Häusern werde derzeit überlegt, wie auf die aktuellen Herausforderungen am besten reagiert werden könne, sagte die Restauratorin.