Kurzkritik zu Kunstbunker Güdderath in Mönchengladbach : Formen und Klänge im Bunker

Mönchengladbach Das Künstlerpaar Bernhard Petz und Zdzislawa Worozanska-Sacher führte Gäste durch den Kunstbunker Güdderath. Auch der Künstler Hardin Plischki war anwesend.

„Bunkerführung Spezial“: Das hört sich spannend an, und knapp 20 Kunstfreunde wollten sich diese Führung am Samstagabend nicht entgehen lassen. Wer wäre dafür besser geeignet als das auf dem Bunker lebende Künstlerpaar Zdzislawa Worozanska-Sacher und Bernhard Petz?

Bernhard Petz ist Tubist. Wenn er als Bildender Künstler in Erscheinung tritt, nennt er sich Bebe Meilenstein. Als Meilenstein kam er zunächst auf den Schneemann vor dem Bunker zu sprechen. Er solle auf die Erderwärmung aufmerksam machen. Hinter diesem Projekt steckt die Idee der CO 2 -Währung, die für ein besseres Klima sorgen soll und die der 47-Jährige kurz vorstellte. Die Besucher erfuhren, dass der Bunker nie fertiggestellt worden sei, dass die Wände zwei Meter breit sind.

Als Bebe Meilenstein zeigte Bernhard Petz Skulpturen aus verschiedenen Materialien mit organischen Formen in unübersehbarer Anlehnung an den menschlichen Körper. Als Bebe Meilenstein schuf er einen Kreuzweg, der bis in die Gegenwart reicht. Er besteht aus relativ einfachen Formen aus Beton und Stahl. An Beton fasziniert den Künstler die extreme Formbarkeit, Stahl assoziiert er mit Waffen.