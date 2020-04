Kultur in Mönchengladbach : Warum zwei Frauen jetzt das bedingungslose Grundeinkommen fordern

Info

Adrienne Haan Die Sängerin mit Schwerpunkt in der Musik der 1920er- und 1930er-Jahre, ist in Essen geboren und in Mönchengladbach aufgewachsen. Nach dem Abitur an der Bischöflichen Marienschule 1997 ging sie in die USA. Die Schauspielerin, Sängerin, Autorin und Produzentin studierte in New York City. Haan lebt in New York und in Bonn.

Stefanie Kunschke Die Opern- und Operettensängerin wurde in Mönchengladbach geboren. Sie studierte Schulmusik, Instrumental- und Gesangspädagogik an der Hochschule in Köln und debütierte an der Oper Bonn und am Theater Hagen. Es folgten Engagements in Lübeck, Augsburg sowie Gastspiele an Theatern in ganz Deutschland. Sie lebt seit 2017 wieder in Gladbach.