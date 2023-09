Kunst und Kultur in Mönchengladbach Freie Kulturszene kann Fördermittel beantragen

Der Etat für die Strukturförderung der nicht-städtischen Kulturarbeit wurde in diesem Jahr um 25.000 Euro auf insgesamt 65.000 Euro erhöht, „um langjährige Akteure der freien Kulturszene mit eigener Betriebsstätte in Mönchengladbach noch umfangreicher zu unterstützen“, so Jaraczewski. Dieser Betrag wurde zusätzlich zum Projektetat von 162.500 Euro in den Haushalt eingestellt.