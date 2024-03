Premiere im Theater Mönchengladbach Frauengold – witzig schräge Mixtur mit ernsten Tönen

Vor der Uraufführung von „Frauengold“ huscht ein Prinz mit goldener Krone durch den oberen Flur des Theaters. Die Rolle vertrauter Kekse mit Schokoladenfüllung in seinen Händen lässt an eine bekannte Werbung denken. Weniger bekannt dürfte Frauen von heute das in den 1950er Jahren beworbene, alkoholhaltige „Frauengold“ als angeblich unübertroffenes Konstitutions-Tonikum sein. Das einst als Elixier für erschöpfte Frauen gepriesene Getränk gibt nun seinen Namen her für einen Abend mit Musik, Quiz und Protest, und ist bei der Aufführung zugleich präsent in Werbefilmeinspielungen von anno dazumal. Die Filmchen wirken aus heutiger Sicht befremdlich, lassen schmunzeln und doch auch innehalten. Sie katapultieren zurück in eine Zeit, als Frausein vor allem den Mann und die Kinder glücklich machen sollte. Und wie sieht es heute aus mit der Gleichberechtigung?