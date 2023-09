Konzert in Mönchengladbach Fratres-Trio begeistert mit Musik vom Ochsen und Duke Ellington

Ganz bescheiden nennen sie sich „Fratres – Brüder“, die Mitglieder dieses bemerkenswerten Trios, doch dahinter verbergen sich drei Künstler von außergewöhnlichem Rang. Geiger Fedor Rudin ist, wie er bemerkte, „als Gründungsmitglied übrig geblieben“. Er wurde 1992 in Moskau geboren und ist der Enkel des Avantgarde-Komponisten Edison Denissow. Er studierte in Köln, Graz und Salzburg und wurde 2019 Konzertmeister der Wiener Philharmoniker. Doch trotz dieser honorigen Position zog es ihn nach einigen Jahren wieder auf das Konzertpodium. Saxofonist Guerino Bellarosa studierte in seiner Heimat Italien und in Paris klassisches Saxofon. Bei internationalen Festivals ist der mit zahlreichen Preisen geehrte Musiker ständiger Gast – seit 2015 außerdem Mitglied des Signum-Saxofonquartetts. Auch der Belgier Florian Noack, ausgezeichnet mit dem Echo Klassik, verfolgte zunächst eine klassische Pianistenkarriere, heimste viele Erfolge ein und sucht inzwischen, wie seine Kollegen, nach „Strukturen, nach Fülle, Farben und neuen Wegen“.