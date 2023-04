Prominente in Mönchengladbach Autor Frank Schätzing zu Gast in der Kaiser-Friedrich-Halle

Er gestaltet den Untergang so bedrohlich und gleichzeitig unterhaltsam wie kaum ein Zweiter: Bestseller-Autor Frank Schätzing identifiziert die realen Gefahren der Gegenwart auf unserem Planeten und verlängert sie in der Fiktion zu Thrillern mit hohem Gänsehaut-Faktor. Meeresbiologie, künstliche Intelligenz, Raumfahrt – die Wissenschaft ist die Grundlage von seinen Romanen. Frank Schätzing ist in der Reihe „Pioniere der Welt“ am Dienstag, 25. April, um 20 Uhr in der Kaiser-Friedrich-Halle zu Gast. Das Gespräch moderiert TV-Journalistin Simone Standl.