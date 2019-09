Leiter von VHS und Musikschule : Ein Stratege geht in den Ruhestand

Ein Stratege geht in den Ruhestand

Mönchengladbach Seine Streitkultur und seine Zielstrebigkeit werden manchem fehlen: Frank Füser, Fachbereichsleiter für Weiterbildung und Musik, beendet sein Berufsleben. Er wird sich als Saxofonist weiterhin in der Gladbacher Musikszene tummeln.

So hat Frank Füser sein Leben lang gehandelt. Der Fachbereichsleiter Weiterbildung und Musik der Stadt Mönchengladbach ist klar, strukturiert und konsequent. Ende September wird der 65-Jährige in den Ruhestand gehen. Sein Nachfolger wird Robert Metzen, bisher Controller im Dezernat für Bildung, Kultur und Sport.

Frank Füsers Vater war Buchhalter. Sein Traum wäre gewesen, Opernsänger zu werden. Beide Seiten hat auch sein Sohn in sich. Mit 16 Jahren war er Jungstudent im Fach Klavier an der Musikhochschule Köln-Wuppertal. Nach dem Musikpädagogik-Studium kam er zur Musikschule Haan und zeigte dort großes Organisationstalent. Bereits mit 28 Jahren wurde er Schulleiter, danach Chef der Kreismusikschule Mayen-Koblenz.

Als Frank Füser 1995 die Leitung der Musikschule in Mönchengladbach übernahm, hatte er den Auftrag, eine Million D-Mark zu sparen. Das hat er ohne Substanzverluste geschafft. Seine Strategie: höhere Einnahmen durch mehr Schüler, ohne dass mehr Lehrer angestellt wurden. Das erste, was Kulturdezernent Gert Fischer zu Frank Füser einfällt: „Er denkt extrem strategisch und weiß genau, wie man das Spiel mit der Verwaltung spielt.“ Man müsse immer von den langfristigen Zielen her denken, sagt Frank Füser. Und die Interessen des Gegenübers bedienen, um auch die eigenen durchzusetzen.