Nachfolger von Michael Magyar : Finanzfachmann ist neuer Geschäftsführer beim Theater

Frank Baumann kommt von der Oper am Rhein. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Mönchengladbach Der 57-jährige Frank Baumann folgt auf Michael Magyar, der sich in den Ruhestand verabschiedet. Der Neue in Krefeld und Mönchengladbach hat zuvor an der Deutschen Oper in Düsseldorf und Duisburg gearbeitet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

Der silberne Schlüssel ist groß und unhandlich, doch der neue Geschäftsführer der Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH, Frank Baumann, trägt ihn bereits souverän und mit leichter Hand. Er freut sich auf die Zusammenarbeit mit Generalintendant Michael Grosse, Philipp Peters, Leiter der Abteilung Kommunikation und Marketing und dem gesamten Team des Theaters. Am Mittwoch wurde er auf der Pressekonferenz für die kommende Spielzeit vorgestellt.

Frank Baumann ist 57 Jahre alt, verheiratet („Ohne meine Ehefrau, die mir den Rücken freihält, könnte ich den Job nicht machen“) und hat zwei erwachsene Kinder. 21 Jahre lang hat der Diplomkaufmann die finanziellen Geschicke der Deutschen Oper Düsseldorf und Duisburg gelenkt.

Beste Voraussetzungen also für das neue Mitglied der Theaterleitung, kennt er sich damit nicht nur mit dem Finanzwesen eines Theaters, sondern auch mit dem in der Theaterlandschaft recht seltenen Phänomen des Gemeinschaftstheaters bestens aus. „Baum hat uns die allumfassendste und höchste Kompetenz vermittelt. Deshalb fiel die Entscheidung auf ihn“, sagte Michael Grosse. Der Generalintendant freue sich sehr über den neuen Geschäftsführer. Gleichzeitig drückte er seine Dankbarkeit für die Zusammenarbeit mit dem scheidenden Geschäftsführer Michael Magyar aus. „Jede Entscheidung, die getroffen wird, ist eine Entscheidung, die dazu führt, dass sich am Ende der Vorhang auf der Bühne hebt“, so der Generalintendant.

2008 hatten sich der langjährige Geschäftsführer Michael Magyar, der sich nun in den Ruhestand verabschiedet, und Frank Baumann kennengelernt und waren in gutem Kontakt geblieben. „Ich hab hier scheußlich gerne gearbeitet“, betonte Magyar. 2007 hat er am Theater begonnen, hat die Zeiten der Schließungen wegen der Sanierung des Brandschutzes miterlebt und war einer der Gründungsväter der gGmbH.

Nachdem feststand, dass Baum alle Hürden des Auswahlverfahrens genommen hatte, konnten der neue und der alte Geschäftsführer über zwei Monate lang gemeinsam arbeiten. „Das waren zwei intensive Monate, in denen ich ganz viele Informationen weitergegeben habe“, so Magyar. „Ich fühle mich“, erklärte er lachend, „wie ein Vater, der seine Tochter an einen wildfremden Mann weitergibt.“ Aber, so fügte er schnell hinzu: „Das ist ein toller Schwiegersohn.“

Dieser stellte die Schwerpunkte seiner zukünftigen Arbeit am Theater Krefeld und Mönchengladbach vor. Da ist die Erweiterung und Optimierung des Marketings gemeinsam mit Philipp Peters: eine optimale Kundenbindung steht ebenso auf der Agenda von Baum wie die optimale Auslastung der Häuser.