Lesung in Mönchengladbach Schweizer Autor lässt im Debütroman die Alpen verschwinden

Nach Navid Kermani, Jurij Andruchowytsch und Milena Michiko Flasar präsentiert der Förderverein der Stadtbibliothek jetzt wieder einen Debütroman. Ralph Tharayil liest in der Reihe „Text – Stationen“ aus seinem ersten Buch „Nimm die Alpen weg“ – eine Geschichte über das Heranwachsen mit einem schweizerisch-indischen Hintergrund. Der Autor kommt am Donnerstag, 19. Oktober, 19.30 Uhr, in die Zentralbibliothek an der Blücherstraße 6.