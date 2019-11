In der Kaiser-Friedrich-Halle : Flötistin Kathrin Christians zu Gast im Meisterkonzert

Mönchengladbach Die junge Musikerin kämpfte sich nach einem Schlaganfall zurück auf die Bühne. Am 21. November tritt sie in der Kaiser-Friedrich-Halle auf.

Im zweiten Meisterkonzert am Donnerstag, 21. November, 20 Uhr, gastiert die Interpretin im Duo mit dem Pianisten Boris Kusnezow in der Kaiser-Friedrich-Halle. Der Durchbruch des gebürtigen Russen begann 2009 mit dem Gewinn des Deutschen Musikwettbewerbs, bald darauf feierte Boris Kusnezow sein Debüt in der Carnegie Hall. Neben dem solistischen Spiel entwickelte sich die Kammermusik und Liedbegleitung zu einer Leidenschaft des Interpreten, der inzwischen in diversen Kammermusikbesetzungen und mit namhaften Solisten auftritt. Im Meisterkonzert wird das Duo Kathrin Christians – Boris Kusnezow sich mit Sonaten von Antonín Dvořák, Richard Strauss und Sergej Prokofjew sowie Taffanels Fantasie über „Der Freischütz“ vorstellen. Zu einer Programmeinführung mit den Künstlern sind die Konzertbesucher um 19.15 Uhr eingeladen.