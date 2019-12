Beim Konzert in der Kaiser-Friedrich-Halle : Kathrin Christians meisterhafte Darbietung

Mönchengladbach Die Soloflötistin begeisterte beim Konzert mit Pianist Boris Kusnezow mit ihrem Können – und mit ihrer Lebensgeschichte.

Für die meisten Menschen bedeutet eine solche Diagnose das Ende der gewohnten beruflichen Laufbahn. Doch Kathrin Christians bestritt mit voller Entschlossenheit das Reha-Programm, überwand die halbseitige Lähmung und stand nach vier Monaten wieder auf der Bühne. Wer sie in der Kaiser-Friedrich-Halle erlebte, sah eine quirlige, temperamentvolle, sympathische und völlig unprätentiöse Frau, deren größte Leidenschaft die Musik ist. Nur die Augenklappe, die sie beim Spiel trägt, erinnert optisch noch an das Geschehene. „Und das Atmen geht noch nicht ganz so, wie es sollte“, erklärte sie in der Programmeinführung, die sie gemeinsam mit ihrem Klavierpartner im Gespräch mit Ursula Dortans-Bremm gab.