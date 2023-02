Flashmob „One Billion Rising“ findet wieder statt Tanzen für Frauenrechte

Um beim Flashmob mittanzen zu können, „sich gemeinsam zu bewegen und damit politisch aktiv zu sein“, so Gorzolka, lädt der Verein zu Austausch- und Probeterminen ein. Angesprochen sind Frauen, Lesben und Menschen, die sich als non-binär, inter- oder transsexuell definieren. Der Termin ist am Samstag, 11. Februar, von 10.30 bis 13 Uhr in die Neuhofstraße 16a. Am Nachmittag von 14 bis 16 Uhr wird im Jukomm an der Stepgesstraße 20 die Choreografie einstudiert. Getanzt wird dann am 14. Februar um 18 Uhr.