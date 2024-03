Kulturszene Mönchengladbach Figurentheater sucht neue Mitspielende

Das Figurentheater „Out of the Box“ sucht für ein Schattentheaterprojekt neue Mitspieler. Für Montag, 4. März, laden die Mitglieder um 18.30 Uhr in die Neuhofstraße 16a zu einem zweistündigen Workshop ein, bei dem Interessierte das Spiel mit Schatten und Licht ausprobieren können. Es gibt eine kurze Einführung in die Grundzüge der Technik, und die Teilnehmenden können an großen und kleinen Schattenwänden die Magie dieser Theaterform und das Ensemble kennenlernen.