Konzerte in Mönchengladbach Fidel und Akkordeon mit nordischen Klängen

Dass die europäische Kunstmusik starke Wurzeln in der Volksmusik hat, ist eine Binsenweisheit. Und dass Landschaften ihre eigene Musik hervorbringen, ebenso. Wie das Jodeln in den Alpen eine ganz spezifische Form annahm, so haben die Fjorde und archaisch anmutenden Täler Norwegens seine Musik geprägt. Davon konnten sich die Besucher des Meisterkonzerts überzeugen, die ein Programm unter dem Motto „Nordic Tunes“ erlebten, dessen Spannweite von traditionellen norwegischen Volksliedmelodien bis zu Kunstmusiken Edvard Griegs und Carl Nielsens reichte.