Konzert in Mönchengladbach Zwei Chöre singen festlich und spritzig für den Frieden

Der Chor fiel im „Jubilate“, das zum Ende des spanischen Erbfolgekriegs 1713 komponiert wurde, in die festliche, spritzige Stimmung ein. Die Chorleiter Salzmann und Klaus Paulsen hatten gute Arbeit geleistet, denn beide Chöre verschmolzen zu einem homogenen Klangkörper. Sowohl in den homophonen als auch polyphonen Stellen zeigte sich Stimmsicherheit, und selten klang der Chor so warm und voll. Die Freude am Singen sprang aufs Publikum über. Die Solisten Bettina Schaefer (Alt), Tenor Martin Logar, der kurzfristig eingesprungen war, und Bassist Richard Logiewa ergänzten sich wunderbar in ihren warmen Timbres. Das groß angelegte „Amen“ setzte ein musikalisches Ausrufezeichen hinter das Anliegen des Konzerts: „Verleih uns Frieden gnädiglich.“ Das Publikum applaudierte begeistert.