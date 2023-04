Veranstaltungen in Mönchengladbach Einen Sommer lang Feste feiern

Seit 2022 liegt die Organisation und Durchführung des Festes am See in Wickrath komplett in der Hand der MGMG. Vergangenes Jahr sei als letztes noch die Organisation des Kreativmarktes hinzugekommen. So sind nur noch Aussteller, die selbsthergestellte Produkte anbieten, vertreten, größtenteils aus Mönchengladbach wie „Spochtsfrau“, die „Table Factory“ oder „Staubfänger“. Auch die Gastromeile setzte auf regionale Produkte und Anbieter. Auf dem Sandplatz gebe es speziell Programm für Kinder, das Highlight sei ein Seifenblasenkünstler, so Paschmanns. Bei allen Veranstaltungen setzt die MGMG auf Nachhaltigkeit. Sie versuche, Müll durch kompostierbare Behälter oder Glas zu ersetzen. Beim Fest am See gebe es 2023 deswegen erstmals kein Feuerwerk. Ersetzt werde es durch eine Lasershow. Eine Anmeldung für den Kreativmarkt ist bis zum 5. Mai über die Homepage www.mgmg.de möglich.