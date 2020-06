Kunstkurse in Mönchengladbach : Geo-Caching und Naturphänomene in den Ferien

Mönchengladbach Das Museum Abteiberg bietet im Sommer ein Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche an. Aufgrund der Corona-Pandemie sind jedoch einige Sachen zu beachten. Eine Übersicht über die Angebote:

Natur und Kunst Mit aufmerksamen Augen geht es bei diesem Kurs von Dienstag, 30. Juni, bis Freitag, 3. Juli, jeweils 11 bis 13 Uhr, durch die Stadt. Gesucht wird unter Anleitung von Marco Biermann das Besondere in der Natur, das einen zum Staunen bringt. Ein kleiner Baum auf einem Schornstein, bizarre Flechten auf einem Stein oder ein Spinnennetz an einem Autospiegel. Diese Momente gilt es einzufangen. Als Bild, als Zeichnung, als Foto, als Film, als Gedicht oder als kleines Theaterstück. Und wie ist es mit der Zeit? Wie kann ich ein fallendes, im Wind taumelndes Blatt darstellen? Mit all diesen Fragen wird sich dieser Kurs für Kinder von acht bis elf Jahren beschäftigen und die Ergebnisse als kleines Buch oder auf der Internetseite des Museums Abteiberg veröffentlichen. Kosten: 25 Euro.

Geo-Kunst-Caching Eine spannende Schnitzeljagd mit Smartphone von Skulptur zu Skulptur durch Mönchengladbach, knifflige Fragen zu den Kunstwerken, Orientierung mit Navi, den kürzesten Weg finden und zum Schluss erwartet die Teilnehmer ein Preis. Ein so tolles Geo-Caching für Kinder und Jugendliche von zwölf bis 15 Jahren existiert leider noch nicht. In diesem Kurs von Dienstag, 30. Juni, bis Freitag, 3. Juli, jeweils 14.30 bis 17 Uhr, sollen Kinder und Jugendliche ein Geo-Kunst-Caching entwerfen und anderen Kindern zur Verfügung stellen.

Zuerst werden sie die Skulpturen in Mönchengladbach suchen, mit einem Profi-Navigationsgerät die Geodaten bestimmen und die Rätsel austüfteln, die zur nächsten Skulptur führen. Das Projekt wird in einer Broschüre zusammengetragen, die später allen Jugendlichen im Mönchengladbach angeboten wird. Kosten: 25 Euro, Leitung: Marco Biermann.

Natur-Skulpturen In diesem Kurs von Dienstag, 7. Juli, bis Freitag, 10. Juli, jeweils 11 bis 13 Uhr, geht es auf Kunstsafari in den Skulpturengarten und in die Natur. Aus Steinen, Blättern, Gräsern und Ästen werden unter Anleitung von Christiane Behr tolle Kunstwerke hergestellt. Ob Blumenmandala, Gräserteppich oder Holzskulpturen: An der frischen Luft werden alle Kinder von acht bis zehn Jahren ausreichend Materialien für eigene Ideen finden. Auch Blumen und Gräser werden sie pflanzen und als „lebendes Kunstwerk“ mit nach Hause nehmen können.