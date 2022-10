Veranstaltung in Mönchengladbach : Fabian Hintzen tritt im Quatsch Comedy Club auf

Der Comedian Fabian Hintzen ist bereits mit 16 Jahren bei TV-Total aufgetreten und hat ein Jahr später sein erstes Buch geschrieben. Der Gladbacher wird am 22. Oktober im Quatsch Comedy Club im TiG auf der Bühne stehen. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Der Mönchengladbacher stand schon früh national im Rampenlicht. Als Comedian tritt er inzwischen nur noch hobbymäßig auf – bald auch in der Vitusstadt. Wie er Pointen schreibt und was der 29-Jährige heute beruflich macht.

Fabian Hintzens Comedy-Karriere begann schon in seiner Schulzeit: „Klar war ich der Klassenclown“, sagt Mönchengladbacher und lacht. Mit 15 trat Hintzen im Quatsch Comedy Club auf, mit 16 dann bei Stefan Raab in der Fernsehsendung TV-Total. Mit 17 schrieb er ein Buch. „Der Klügere kippt nach. Ein Teenager erklärt die Welt“ lautete der Titel. Eine Karriere als Comedian schien vorprogrammiert. Aber mit 18 Jahren entschied Hintzen: „Comedy ist ein wunderbares Hobby, aber ein furchtbarer Beruf.“

Er absolvierte eine Ausbildung zum Mediengestalter und arbeitete sieben Monate, bevor er sich selbstständig machte. Das war 2015. Seitdem macht er mit seinen beiden Mitarbeitern „nur Projekte, auf die wir richtig Bock haben“. Die qualitativ hochwertige Arbeit stehe für das Team dabei an erster Stelle: „Wir haben einen hohen Anspruch an uns selbst“, sagt Hintzen. „Wenn wir einen Kunden annehmen, dann machen wir es auch richtig.“

Info Der Quatsch Comedy Club in Gladbach Shows Der Quatsch Comedy Club hat seine Heimat in Mönchengladbach im Theater im Gründungshaus gefunden. Einmal im Monat treten bekannte und unbekannte Comedians auf. Standorte Damit gehört Mönchengladbach zu einer illustren Reihe von Standorten des Quatsch Comedy Clubs, die sich über Deutschland verteilen. Shows findet auch in Hamburg, München, Berlin und Stuttgart statt. Gründer Da Format wurde von der sogenannten „Mutter der deutschen Stand-up-Comedy“, Thomas Hermanns, ins Leben gerufen.

Die Comedy braucht Hintzen psychisch, wie er es ausdrückt. Der Auftritt am 22. Oktober beim Quatsch Comedy Club im TiG ist erst sein zweiter in diesem Jahr und er freut sich sehr darauf. „Fünf im Jahr wären optimal“, sagt er. Corona-bedingt ist die Schlagzahl seiner Auftritte in der letzten Zeit allerdings zurückgegangen.

Was unterscheidet ihn von anderen Comedians? „Ich habe einen sehr trockenen, schwarzen Humor. Der funktioniert nur, wenn man sich lange damit auseinandersetzt“, sagt Hintzen. Comedy sei harte Arbeit, bekräftigt er. Der 29-Jährige schlüpfe oft in die Rolle des Verlierers, das mache ihn sympathisch und erhöhe die Chancen, dass der Gag gut beim Publikum ankommt. „Ich führe niemanden vor“, bekräftigt er. „Ich möchte doch gemocht werden.“ Die Pointen, so verrät Hintzen, müssen so kurz wie möglich und damit überraschend sein. Daher arbeite er auch gerne mit scheinbar lapidar dahingesagten Halbsätzen, in denen sich die Pointe versteckt.

Ein abendfüllendes Comedy-Programm hat Hintzen nicht. Er tritt ausschließlich in Mixed Shows auf, in denen er einer von mehreren Gästen ist. Sein Programm hat Fabian Hintzen übrigens nicht aufgeschrieben. Es steht ausschließlich in seinem Kopf. „Wenn ich etwas vergesse, dann war es nicht gut genug“, weiß er. Durch Hinzufügen von inhaltlichen Elementen an die bestehende Geschichte, entwickelt es sich immer fort.

Der Auftritt im TiG am 22. Oktober ist etwas Besonderes für ihn. Er sagt: „Wenn ich in Berlin oder Hamburg oder sonst wo auf der Bühne über meine Ex-Freundin, meine Eltern oder meine Freunde spreche, geht es alleine um den Gag. Hier in Mönchengladbach sitzen besagte Personen vermutlich im Publikum, was es zu allem anderen als zu einem Routinejob macht.“

Die Comedy ist nicht sein einziges Hobby. Angeleitet durch ein YouTube-Tutorial, hat er im September angefangen, sich selbst das Malen beizubringen. „Ein meditatives Hobby, bei dem ich an nichts denke“, beschreibt er den kreativen Prozess, in den er sich inzwischen gerne vertieft.