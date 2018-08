Mönchengladbach: Evelyn Ziegler beim Musiksommer Rheydt

Mönchengladbach Beim jüngsten Konzert des Rheydter Musiksommers beeindruckten Sopranistin Evelyn Ziegler und Klavierbegleiter Udo Witt die Zuhörer mit einem bunten, eingängigen Programm.

Eins, merkte Udo Witt bei der Begrüßung zum vierten Sommerkonzert scherzhaft an, sei anders als gewohnt. In den vergangenen Jahren habe er sich oft gefreut, dass die zahlreichen Zuhörer „trotz des Regens“ in die Hauptkirche gekommen wären. Nachdem er sich in diesem Jahr daran zu gewöhnen begann, dass sie „trotz des Sommers“ kamen, erschienen sie am Donnerstag „trotz beidem“.