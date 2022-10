Lesung in Mönchengladbach : Spannende Krimi-Reisen ans Meer

Eva Almstaedt las in Rheydt aus ihrem neuen Buch vor. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Eva Almstädt und Joyce Summer stellten in der Rheydter Stadtteilbibliothek ihre neuen Romane vor. Darum geht es in den Büchern der Autorinnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

Die Krimiautorinnen Eva Almstädt und Joyce Summer treffen sich regelmäßig in einem Café in Hamburg. Dort diskutieren die beiden Frauen die Hintergründe ihrer Krimis, besprechen Details und helfen sich auch mal gegenseitig aus. „Da wird hart gearbeitet, kein einziger Kaffee Latte Macchiato getrunken oder etwa Kuchen gegessen“, sagte Summer am Donnerstagabend in Rheydt mit einem so deutlichen Augenzwinkern, sodass man wusste: Das Gegenteil ist der Fall. Dass die Schriftstellerinnen tatsächlich hart arbeiten, zeigt sich allein an der langen Liste ihrer bereits erschienenen Bücher. Am Donnerstag tauschten sie ihr Café gegen die kleine Lesebühne der Stadtteilbibliothek Rheydt, um aus ihren neuen Büchern zu lesen.

Eva Almstädt übernahm den ersten Teil der unterhaltsamen Doppel-Lesung. Auch wenn sie von der Ostsee an die Nordsee gewechselt ist: Die Reihe um die Polizistin Pia Korittki wird weiter geführt. Der 18. Band, versprach Almstädt, sei in Arbeit. „Aber ich musste mal raus aus dem Polizeikorsett“, sagte sie. So entwickelte sie eine zweite Krimireihe, die an der Nordsee spielt und sich um die Anwältin Fentje Jacobsen und den Journalisten Niklas John dreht. Zur Einführung nahm Almstädt ihre Leser mit auf eine Schafweide auf der Halbinsel Eiderstedt. Das habe sie gut recherchiert, sagte sie. Almstädt verabredete sich mit der Besitzerin einer friesischen Schafkäserei, wo sie „mit Schafen kuschelte“ und feststellte, dass deren Atem – entgegen ihrer Vorstellung – angenehm ist. Ein wichtiges Detail für ihren Roman. Ihre Leseproben, gespickt mit Hintergrundinformationen, machten Lust auf mehr.

So ging es den Gästen auch, als sie Joyce Summer zuhörten. Die Autorin hat sich in die Insel Madeira, die sie seit 2007 kennt, ebenso verliebt wie in ihre Nebenfigur Avila, sodass viele ihrer Krimis auf der portugiesischen Insel spielen und Avila zur Hauptfigur aufstieg. In Avilas drittem Fall geht es um eine Journalistin, die auf den Spuren der Kaiserin Sisi wandelt. Leider wird die abgetrennte Hand der Frau entdeckt. Historische Szenen in ihre Romane einfließen zu lassen, das versuche sie immer wieder, sagte Summer. Viele illustre Gäste seien auf die Insel Madeira gereist – guter Stoff für die Autorin.

Übrigens: Auf eine unerwartete Verbindung zwischen beiden Romanen machte Summers aufmerksam. Die Schönheitsfarm, in der sich die Frauen in ihrem Roman aufhalten, hat im wahren Leben ihren Platz auf Büsum.