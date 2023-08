Konzerte in Mönchengladbach Sinfoniekonzert der Niederrheinischen Sinfoniker mit russischen Werken

Die Niederrheinischen Sinfoniker eröffnen am Mittwoch, 23. August, im Rheydter Konzertsaal um 20 Uhr die Konzertsaison 2023/24. Am Donnerstag, 24. August, erklingt das gleiche Programm in der Kaiser-Friedrich-Halle, erstmals ist der Beginn um 19 Uhr.