Singen in Mönchengladbach Erstes Chorfestival in der Citykirche mit zehn Chören

Der Männerchor Pro Vocale Lyra – Melodia ist Gastgeber und Veranstalter des ersten Mönchengladbacher Chorfestivals am Samstag, 6. Mai, von 10.45 bis 18 Uhr in der Citykirche. Insgesamt zehn Chöre präsentieren dabei die Vielfalt des Chorgesanges in Mönchengladbach. Das Festival greift seinen Vorgänger auf – das „offene Singen im Innenhof Rathaus Abtei“.