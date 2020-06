Kultur in Mönchengladbach : „Corinna streamt“ Punk-Rap, Klassik und Comedy

Mönchengladbach Der Verein, zu dem sich die Kulturschaffenden der Stadt zusammengeschlossen haben, sendete live aus dem Studio mit Wohnzimmer-Flair. Es wurden muntere zwei Stunden, die kleine Schwächen leicht vergessen ließen.

Spannung und Vorfreude zu bereiten scheint „Corinnas“ Prinzip zu sein. Die Initiative, in der sich vor knapp einem Monat zahlreiche Vertreter der Kultur- und Eventszene Mönchengladbachs zusammengeschlossen haben, verspricht seit einigen Tagen in ihrer über die Stadt verteilten Plakatwerbung ein großes Kulturevent für den 6. Juni 2021.

Dass es möglich ist, auch in wesentlich kürzerer Vorbereitungszeit ein peppiges Programm auf die Beine zu stellen, bewies der Verein am Samstagabend, als es hieß: „Corinna streamt“. Der Kooperationspartner des Vereins, Gladbach.live, zeigte das knapp zweistündige Programm über seine Facebook- und seine Internet-Seite. Mit Spannung und Vorfreude saßen die Interessierten um 18 Uhr am Bildschirm, wo es einige Minuten lang nur hieß: „Wir starten in wenigen Augenblicken.“ In der Wartezeit konnte man beobachten, welcher Zuschauer sich zuschaltete und in der Kommentarspalte die Ungeduld der Mitschauenden teilen. Aber schließlich war das Ganze eine Premiere, da wurde jede Panne schnell verziehen. Dass Lippen und Ton sich nicht synchron bewegten, wurde zwar angemerkt, aber die mehr als 100 virtuellen Gäste sahen großzügig darüber hinweg.