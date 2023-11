Grenzaustausch zwischen deutschen und niederländischen Städten Wie man auch jenseits der Grenze Kunst erleben kann

Die Städte Roermond und Mönchengladbach sowie Venlo und Krefeld bieten erstmals vom 10. November bis zum 10. Dezember einen gemeinsamen Museumsmonat an. Die 13 beteiligten Museen in den Niederlanden und in Deutschland können mit einem einzigen Ticket innerhalb der vier Wochen besucht werden. Die Eintrittskarte kostet 25 Euro und kann ab Anfang November in allen beteiligten Häusern erworben werden. Das teilt die Stadt mit.