Mönchengladbacher Holzbläser schneiden gut ab bei Landeswettbewerb : Zehn Preise bei „Jugend musiziert“

Mönchengladbach Die Mönchengladbacher Holzbläser haben auffallend gut abgeschnitten beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Dortmund in der Altersgruppe II. Auch die Fagott-Klasse ist zum Leistungsträger geworden. Die Ergebnisse.

Zehn Schüler der städtischen Musikschule Mönchengladbach haben am vergangenen Wochenende beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Dortmund in der Altersgruppe II Preise geholt.

Die Teilnehmer mussten in diesem Jahr wegen der Corona-Bedingungen Videoaufzeichnungen ihrer Beiträge einreichen. Wegen Corona fand der Landeswettbewerb außerdem in mehreren Etappen statt. Am kommenden Pfingstwochenende sind beim Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“ in Kiel wieder einige Musikschüler aus Mönchengladbach vertreten. Auch dafür wurden die Beiträge online eingereicht.