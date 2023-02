Ergebnisse des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ Trompeter Ben erreicht mit seinem Trio die nächste Runde

Nina Lennarts sagt: „Für Ben war es ein rundherum positives Erlebnis und ein Schub für sein Selbstbewusstsein, dass er so ein großes Ding geschafft hat.“ Natürlich sei die Vorbereitung auch für Lehrer und Eltern viel Arbeit gewesen. „Aber da hat sich jede Minute gelohnt.“ Für ihren Sohn war der Wettbewerb auch ein Motivationsschub, „das Üben fiel ihm viel leichter“ und Ben habe gelernt, an etwas dran zu bleiben und es sich Schritt für Schritt zu erarbeiten. Ob er im nächsten Jahr wieder dabei sein will: „Ja, auf jeden Fall. Am liebsten wieder mit anderen Kindern zusammen.“